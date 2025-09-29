Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що, попри додаткові витрати на військовий бюджет, окупантам не вистачає навіть на агресію проти нашої держави. Дефіцит у країні вже дуже великий, росіяни використали всі свої запаси.

Що не так із російським бюджетом?

Сергій Фурса підкреслив, що до 2026 року російській владі треба знайти якийсь спосіб, що покращити своє фінансове становище. Саме тому Кремль підіймає ПДВ.

У цих умовах це насправді правильний крок. Звісно, умови вони (росіяни – 24 Канал) створили самі. На жаль, у Путіна дуже розумні економісти. Це їм допомагає,

– зауважив він.

Попри все, економічний блок Кремля, ймовірно, не може створити дива, адже у Росії зараз дефіцит бюджету. Станом на 2025 рік очікується нестача на рівні 7 – 8 трильйонів. У 2026 році цифра може бути такою ж або навіть більшою.

Це (збільшення ПДВ – 24 Канал) допомагає фінансувати бюджет, але не вирішує фундаментально проблему. І це тільки війна з Україною,

– зауважив інвестиційний банкір.

Він додав, що росіяни, ймовірно, не зможуть собі дозволити війни з усім іншим світом.

Що економікою Росії?