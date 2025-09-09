В понедельник, 8 сентября, в Саратовской области России прогремел мощный взрыв. Стало известно, что там взорван магистральный нефтепровод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Смотрите также В Белгородской области после атаки БПЛА горела нефтебаза

Что известно о подрыве нефтепровода в Саратовской области?

Взрыв на магистральном нефтепроводе произошел 8 сентября около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области России.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев – Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию России.

По информации источника, мощность пораженного объекта – 82 миллиона тонн в год.

Согласно сообщениям росСМИ, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось накопление рабочих, пытавшихся ликвидировать последствия атаки. Агрессоры в очередной раз объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями".

Атаки в России называют "учениями" / Скриншот

Отмечается, что это третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки.

Последние атаки на Россию: каковы последствия?