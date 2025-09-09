В Саратовской области России взорвали еще один магистральный нефтепровод
- ГУР в Саратовской области России взорвало магистральный нефтепровод "Куйбышев – Лисичанск", обеспечивавший оккупационную армию нефтепродуктами.
- Это третий случай вывода из строя нефтегазовой инфраструктуры за сутки.
В понедельник, 8 сентября, в Саратовской области России прогремел мощный взрыв. Стало известно, что там взорван магистральный нефтепровод.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.
Смотрите также В Белгородской области после атаки БПЛА горела нефтебаза
Что известно о подрыве нефтепровода в Саратовской области?
Взрыв на магистральном нефтепроводе произошел 8 сентября около часа ночи по местному времени в Красноармейском районе Саратовской области России.
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев – Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию России.
По информации источника, мощность пораженного объекта – 82 миллиона тонн в год.
Согласно сообщениям росСМИ, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось накопление рабочих, пытавшихся ликвидировать последствия атаки. Агрессоры в очередной раз объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями".
Атаки в России называют "учениями" / Скриншот
Отмечается, что это третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки.
Последние атаки на Россию: каковы последствия?
В Пензе выведены из строя две трубы магистрального нефтепровода, которые также снабжали военные объекты. Трубы газопровода с пропускной способностью 2 миллиона баррелей в сутки сейчас не работают.
В ночь на 9 сентября в Адлерском районе Сочи прогремел мощный взрыв. Местные власти сообщали об атаке беспилотников. Там приостанавливал работу аэропорт. По словам окупантов, из-за атаки якобы погиб мужчина. Также пишут, что могло быть повреждено по меньшей мере 6 частных домов.
На днях в оккупированном Донецке крылатыми ракетами поразили бывший завод "Топаз". Оккупанты могли использовать его как базу для техники и личного состава.
Также украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. Там возник пожар.