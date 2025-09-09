У понеділок, 8 вересня, в Саратовської області Росії пролунав потужний вибух. Стало відомо, що там підірвано магістральний нафтопровід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела у ГУР.

Що відомо про підрив нафтопроводу у Саратовській області?

Вибух на магістральному нафтопроводі стався 8 вересня близько першої ночі за місцевим часом в Красноармійському районі Саратовської області Росії.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев – Лисичанськ". Він забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію Росії.

За інформацією джерела, потужність ураженого об'єкта становить 82 мільйони тонн на рік.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Зазначається, що це третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби.

Агресори ж вкотре пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями".