В сети днем 12 августа распространяют кадры задымления вокруг ЗАЭС. Пока возможные последствия устанавливаются.

Как оказалось, на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища горит сухостой и прибрежная растительность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Никопольский РОА.

Смотрите также Оккупанты повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС, – Минэнерго

Что известно о пожаре возле ЗАЭС?

В Никопольской РВА заверили, что угрозы для жителей района нет.

Кроме заявления местных властей, есть и также от Минэнерго. Там сообщили, что задымление фиксируется в районе грузового порта АЭС. Точное место пожара и его возможные последствия устанавливают.

Отмечается, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра ЗАЭС.

Где зафиксировано задымление / Фото из соцсетей

Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности,

– написали в Минэнерго.

Задымление возле Запорожской АЭС / Фото из соцсетей

В Минэнерго отметили, что любые провокации или военные действия могут стать причиной непредсказуемых и катастрофических последствий для всего континента.

"Единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является немедленная и полная демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный контроль легитимного оператора – украинского ГП НАЭК "Энергоатом"", – добавили в министерстве.

Что известно о предыдущем пожаре возле ЗАЭС?

19 июля над Запорожской АЭС также поднимался дым.

Тогда вблизи Энергодара горел лес.

Сейчас истинная причина возникновения пожара неизвестна. Это может быть брошенный окурок. Однако я не верю, что наши люди способны это сделать, ведь они понимают, что при такой жаре рядом с АЭС может случиться. Это означает, что это сделали россияне,

– отмечал руководитель "Центра изучения оккупации" Андрющенко.

Из-за этого пожара в оккупированной части области не было света и воды.