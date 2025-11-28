28 ноября, 11:11
В Сумах был слышен взрыв: на город летел вражеский БпЛА
В пятницу, 28 ноября, жители города Сумы содрогнулись от взрыва. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА.
Об этом информируют корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрыве в Сумах?
Звуки взрыва слышали жители города около 11:07.
Перед этим, в 10:50, в Воздушных силах писали о зафиксированном полете российского БПЛА на Сумы с севера.
