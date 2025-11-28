Укр Рус
28 листопада, 11:11
2

У Сумах було чути вибух: на місто летів ворожий БпЛА

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Сумах стався вибух, імовірно, пов'язаний з польотом ворожого БпЛА.
  • Звуки вибуху чули жителі міста близько 11:07.

У п'ятницю, 28 листопада, мешканці міста Суми здригнулися від вибуху. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА.

Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Сумах?

Звуки вибуху чули жителі міста близько 11:07.

Перед цим, о 10:50, у Повітряних силах писали про зафіксований політ російського БпЛА на Суми з півночі.

Якими були наслідки попередніх ударів окупантів по Сумах?

  • 24 листопада російські війська навмисно обстріляли рятувальників у Сумах. Після першого удару по обласному центру, коли підрозділи ДСНС прибули на місце та почали гасити пожежі, ворог повторно атакував місто дронами.

  • Внаслідок удару знищено пожежний автомобіль, проте постраждалих серед рятувальників немає. 

  • Через атаку дронами у місті виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Станом на вечір частина Сум залишалася знеструмленою.

  • Окрім того, 14 листопада в місті сталися вибухи, які пошкодили цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих тоді був 17-річний підліток.