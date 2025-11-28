У Сумах було чути вибух: на місто летів ворожий БпЛА

У п'ятницю, 28 листопада, мешканці міста Суми здригнулися від вибуху. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА.

Про це інформують кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Сумах?

Звуки вибуху чули жителі міста близько 11:07.

Перед цим, о 10:50, у Повітряних силах писали про зафіксований політ російського БпЛА на Суми з півночі.

Якими були наслідки попередніх ударів окупантів по Сумах?