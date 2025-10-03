В Сумах прогремел взрыв: какая опасность для города
- В Сумах 3 октября прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги.
- По состоянию на 23:54 воздушная тревога продолжается, но последствия взрыва пока не известны.
В Сумах поздно вечером 3 октября прогремел взрыв. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах?
Тревогу в Сумском районе объявили в 20:44 3 октября. Уже в 22:54 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиабомб врагом в Сумской области.
Взрыв в самых Сумах прогремел в 23:44. Об этом написали местные журналисты.
В Сумах был слышен взрыв,
– сообщают корреспонденты Суспильного.
По состоянию на 23:54 воздушная тревога в Сумах продолжается. Сейчас местные власти ничего не писали о последствиях взрыва в городе.
Где ранее в Украине раздавались взрывы?
Вечером 3 октября взрывы также слышали в Павлограде, в Днепропетровской области. Мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла ударить по городу "Искандером".
Также в этот день громко было в Днепре. Город атаковали вражеские беспилотники.
Кроме того, Краматорск, Константиновка и ряд других городов Донецкой области остались без света из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. В ОВА отметили, как только будет способствовать ситуация с безопасностью, энергетики немедленно восстановят электроснабжение.