У Сумах прогримів вибух: яка небезпека для міста
- У Сумах 3 жовтня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.
- Станом на 23:54 повітряна тривога триває, але наслідки вибуху поки не відомі.
У Сумах пізно ввечері 3 жовтня пролунав вибух. До цього у місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Тривогу у Сумському районі оголосили о 20:44 3 жовтня. Вже о 22:54 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб ворогом на Сумщині.
Вибух у самих Сумах пролунав о 23:44. Про це написали місцеві журналісти.
У Сумах було чутно вибух,
– повідомляють кореспонденти Суспільного.
Станом на 23:54 повітряна тривога у Сумах продовжується. Наразі місцева влада нічого не писала про наслідки вибуху у місті.
Де раніше в Україні лунали вибухи?
Увечері 3 жовтня вибухи також чули у Павлограді, що в Дніпропетровській області. Моніторингові канали припускали, що Росія могла вдарити по місту "Іскандером".
Також цього дня гучно було у Дніпрі. Місто атакували ворожі безпілотники.
Окрім того, Краматорськ, Костянтинівка та низка інших міст на Донеччині залишилися без світла через обстріли енергетичної інфраструктури. В ОВА зазначили, щойно сприятиме безпекова ситуація, енергетики негайно відновлять електропостачання.