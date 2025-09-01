В Сумах прогремел взрыв: в регионе угроза "Шахедов"

Днем 1 сентября в Сумах слышали взрыв. В области угроза ударов "Шахедами".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Какая причина взрыва в Сумах 1 сентября?

В понедельник, 1 сентября, около 14:40 в двух районах Сумской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА типа "Шахед" в регионе.

В Шосткинском и Конотопском районах – угроза применения ударных БПЛА,

– сообщили в ПС.

Уже около 15:10 в Сумах местные слышали взрывы. О последствиях атаки или работы ПВО пока нет информации.

