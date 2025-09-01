Укр Рус
24 Канал Новини України У Сумах пролунав вибух: попередньо, росіяни вдарили по інфраструктурі
1 вересня, 15:12
2

У Сумах пролунав вибух: попередньо, росіяни вдарили по інфраструктурі

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Сумах 1 вересня пролунав вибух, попередньо внаслідок атаки БпЛА "Шахед" по об'єкту інфраструктури.
  • Повітряна тривога була оголошена у двох районах Сумської області, постраждалих немає.

Вдень 1 вересня у Сумах чули вибух. За попередніми даними під атакою "Шахедів" опинився об'єкт інфраструктури.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Ризики є, – військовий припустив, чи чекати блекаутів цієї зими 

Яка причина вибуху у Сумах 1 вересня?

У понеділок, 1 вересня, близько 14:40 у двох районах Сумської області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" в регіоні. 

У Шосткинському та Конотопському районах – загроза застосування ударних БпЛА,
– повідомили в ПС.

Вже близько 15:10 у Сумах місцеві чули вибухи. Про наслідки атаки пізніше повідомили кореспонденти Суспільного. За попередніми даними, там росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. Загроза триває, тому закликаємо пройти в укриття.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про останні атаки на Суми та область?

  • 27 серпня російські дрони здійснили масовану атаку на Сумську громаду, через що частина міста та району залишилася без електрики. Знеструмлені були всі об'єкти водоканалу, а з транспорту курсували лише автобуси.

  • 26 серпня ворог завдав удару по Сумщині. Поранення дістали троє чоловіків у Шосткинській громаді та дві жінки у Бездрицькій. Є пошкодження інфраструктури.

  • Тієї ж ночі у Сумах та Ковпаківському районі атаки пошкодили складські приміщення й спричинили пожежу, однак обійшлося без жертв.