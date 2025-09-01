У Сумах пролунав вибух: попередньо, росіяни вдарили по інфраструктурі
- У Сумах 1 вересня пролунав вибух, попередньо внаслідок атаки БпЛА "Шахед" по об'єкту інфраструктури.
- Повітряна тривога була оголошена у двох районах Сумської області, постраждалих немає.
Вдень 1 вересня у Сумах чули вибух. За попередніми даними під атакою "Шахедів" опинився об'єкт інфраструктури.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Ризики є, – військовий припустив, чи чекати блекаутів цієї зими
Яка причина вибуху у Сумах 1 вересня?
У понеділок, 1 вересня, близько 14:40 у двох районах Сумської області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" в регіоні.
У Шосткинському та Конотопському районах – загроза застосування ударних БпЛА,
– повідомили в ПС.
Вже близько 15:10 у Сумах місцеві чули вибухи. Про наслідки атаки пізніше повідомили кореспонденти Суспільного. За попередніми даними, там росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.
Попередньо, обійшлось без постраждалих. Загроза триває, тому закликаємо пройти в укриття.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Що відомо про останні атаки на Суми та область?
27 серпня російські дрони здійснили масовану атаку на Сумську громаду, через що частина міста та району залишилася без електрики. Знеструмлені були всі об'єкти водоканалу, а з транспорту курсували лише автобуси.
26 серпня ворог завдав удару по Сумщині. Поранення дістали троє чоловіків у Шосткинській громаді та дві жінки у Бездрицькій. Є пошкодження інфраструктури.
Тієї ж ночі у Сумах та Ковпаківському районі атаки пошкодили складські приміщення й спричинили пожежу, однак обійшлося без жертв.