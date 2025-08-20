Укр Рус
24 Канал Главные новости В Сумах прогремел взрыв
20 августа, 13:35
1

В Сумах прогремел взрыв

Ирина Марцияш

В Сумах слышен взрыв

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами", под ударом было сразу несколько областей: какие последствия

Что известно о взрыве в Сумах?

Днем в среду, 20 августа, в Сумах было громко. Отметим, что в Сумском районе тревогу объявили в 13:17.

Уже о 13:24 в Сумах слышали звук взрыва. 

По состоянию на 13:42 в области все еще звучит сигнал тревоги. Местные власти пока дополнительной информации о взрыве не предоставили.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Враг ночью атаковал Сумскую область: детали

  • Оккупанты в ночь на 20 августа массированно атаковали Сумскую область, в частности, под ударом БпЛА оказалась Ахтырская община.
  • По данным ОВА, около полуночи россияне атаковали общину 15-ю ударными БПЛА. Указывалось, что 8 беспилотников попали по жилому сектору.
  • За медицинской помощью обратились 14 человек, среди них – 3 детей. Самому маленькому пострадавшему еще нет и года.