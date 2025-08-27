В Сумах прогремели взрывы: в некоторых районах пропал свет
- Ночью на 27 августа в Сумах раздалась серия взрывов, а в некоторых районах города исчез свет.
- Мониторинговые каналы сообщали, что на Сумы летели пять вражеских ударных БпЛА, в регионе объявили воздушную тревогу.
В ночь на 27 августа российские войска запустили ударные БпЛА по Украине. После этого в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Сумщину?
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена еще вечером 26 августа. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что на регион двигаются российские ударные беспилотники.
По словам корреспондентов Суспильного, около 01:08 в Сумах раздался первый взрыв. После этого жители города услышали еще ряд взрывов.
В этот момент в некоторых районах Сум также исчез свет.
Мониторинговые каналы сообщили, что на город летели 5 вражеских ударных БПЛА.
После 01:30 серия взрывов также прозвучала в Ахтырке.
Ближе к 2 ночи в ОВА сообщили, что враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады. Предварительно, без жертв, но есть повреждения объектов инфраструктуры.
Россия наращивает производство "Шахедов"
- Россия наращивает производство дронов-камикадзе и сегодня их цена стала в несколько раз ниже, чем в 2022 году. Тогда страна-террористка покупала эти беспилотники у Ирана по 200-300 тысяч долларов за единицу. Теперь сейчас благодаря производству на заводе "Алабуга" стоимость одного "Шахеда" составляет около 70 тысяч долларов.
- Российский оборонно-промышленный комплекс планирует увеличить производство дронов до более 72 тысяч в год. Для удешевления применяются упрощенные решения, в том числе двигатели без стартера и маховика.