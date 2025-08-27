У Сумах прогриміли вибухи: в деяких районах зникло світло
В ніч на 27 серпня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Після цього в Сумах пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Сумщину?
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще ввечері 26 серпня. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на регіон рухаються російські ударні безпілотники.
За словами кореспондентів Суспільного, близько 01:08 в Сумах пролунав перший вибух. Після цього жителі міста почули ще серію вибухів.
У цей момент у деяких районах Сум також зникло світло.
Моніторингові канали повідомили, що на місто летіли 5 ворожих ударних БпЛА. Станом на 01:25 місцева влада не коментувала наслідки чергової російської атаки.
Росія нарощує виробництво "Шахедів"
- Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе і сьогодні їхня ціна стала у кілька разів нижчою, ніж у 2022 році. Тоді країна-терористка купувала ці безпілотники в Ірану по 200 – 300 тисяч доларів за одиницю. Тепер зараз завдяки виробництву на заводі "Алабуга" вартість одного "Шахеда" становить близько 70 тисяч доларів.
- Російський оборонно-промисловий комплекс планує збільшити виробництво дронів до більш ніж 72 тисяч на рік. Для здешевлення застосовуються спрощені рішення, зокрема двигуни без стартера та маховика.