В Сумах прогремел взрыв

Россия продолжает атаковать Украину. Утром 12 ноября под ударом оказались Сумы.

Там был слышен взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.

Смотрите также Россия трижды ударила по центральному району Харькова: есть пострадавшие

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:26. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА на Сумы с севера. В 10:35 там было громко.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Российские атаки на Украину: коротко о главном