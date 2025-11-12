Там был слышен взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:26. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА на Сумы с севера. В 10:35 там было громко.
Российские атаки на Украину: коротко о главном
Российские войска систематически атакуют Украину БпЛА и ракетами. В частности, ночью 12 ноября Одессу атаковали дроны-камикадзе, что повлекло повреждение жилого дома в Пересыпском районе.
Также 8 ноября враг нанес массированный удар по Полтавской области. Тогда россияне целились в объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Кременчуг полностью остался без света.
Кроме этого, российская армия атаковала Киев ракетами и БпЛА, в результате чего в Печерском районе произошел пожар из-за падения обломков, его удалось потушить.