Там был слышен взрыв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:26. Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА на Сумы с севера. В 10:35 там было громко.

