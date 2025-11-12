У Сумах прогримів вибух

Росія продовжує атакувати Україну. Зранку 12 листопада під ударом опинилися Суми.

Там було чутно вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 10:26. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА на Суми з півночі. О 10:35 там було гучно.

