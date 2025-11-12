Укр Рус
12 листопада, 10:37
2

У Сумах прогримів вибух

Надія Батюк
Основні тези
  • Зранку 12 листопада у Сумах прогримів вибух під час повітряної тривоги.
  • Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА на Суми з півночі.

Росія продовжує атакувати Україну. Зранку 12 листопада під ударом опинилися Суми.

Там було чутно вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 10:26. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА на Суми з півночі. О 10:35 там було гучно.

Російські атаки на Україну: коротко про головне

  • Російські війська систематично атакують Україну БпЛА та ракетами. Зокрема, вночі 12 листопада Одесу атакували дрони-камікадзе, що спричинило пошкодження житлового будинку в Пересипському районі.

  • Також 8 листопада ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Тоді росіяни цілилися в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Кременчук повністю залишився без світла.

  • Окрім цього, російська армія атакувала Київ ракетами та БпЛА, в результаті чого в Печерському районі сталася пожежа через падіння уламків, її вдалося загасити.