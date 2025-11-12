У Сумах прогримів вибух
- Зранку 12 листопада у Сумах прогримів вибух під час повітряної тривоги.
- Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА на Суми з півночі.
Росія продовжує атакувати Україну. Зранку 12 листопада під ударом опинилися Суми.
Там було чутно вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.
Дивіться також Росія тричі вдарила по центральному району Харкова: є постраждалі
Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 10:26. Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА на Суми з півночі. О 10:35 там було гучно.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
Російські війська систематично атакують Україну БпЛА та ракетами. Зокрема, вночі 12 листопада Одесу атакували дрони-камікадзе, що спричинило пошкодження житлового будинку в Пересипському районі.
Також 8 листопада ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Тоді росіяни цілилися в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Кременчук повністю залишився без світла.
Окрім цього, російська армія атакувала Київ ракетами та БпЛА, в результаті чого в Печерському районі сталася пожежа через падіння уламків, її вдалося загасити.