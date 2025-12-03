В Сумах прогремел взрыв

В Сумах под вечер ​​3 декабря прогремел взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали город об опасности.

Что известно о взрыве в Сумах?

Над городом был зафиксирован российский беспилотник.

БпЛА над городом Сумы,

– писали Воздушные силы в 15:52.

Мониторинговые каналы уточняли, что летит БпЛА "Ланцет".

Уже через несколько минут, в 16:00, местные СМИ сообщили о взрыве в городе.

К слову, за полчаса до этого мониторы предупреждали об опасности от "Молнии".

