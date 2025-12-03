В Сумах прогремел взрыв
- В Сумах 3 декабря прогремел взрыв после предупреждения об опасности.
- Над городом был зафиксирован российский беспилотник.
В Сумах под вечер 3 декабря прогремел взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали город об опасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
БпЛА над городом Сумы,
– писали Воздушные силы в 15:52.
Мониторинговые каналы уточняли, что летит БпЛА "Ланцет".
Уже через несколько минут, в 16:00, местные СМИ сообщили о взрыве в городе.
К слову, за полчаса до этого мониторы предупреждали об опасности от "Молнии".
Последние атаки на Украину
В ночь на 3 декабря россияне били по Одесской области беспилотниками. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Также пострадал работник предприятия, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Этой ночью оккупанты терроризировали и Днепропетровскую область. Погибли двое мужчин, еще три человека пострадали. Из-за атаки повреждены дома, гаражи и машины.
В целом на Украину летели 111 ударных БПЛА. Были попадания 27 из них на 13 локациях, а также падение обломков еще на одной локации.