3 грудня, 16:07
У Сумах прогримів вибух

Софія Рожик

У Сумах вдень 3 грудня прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали місто про небезпеку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах?

Над містом було зафіксовано російський безпілотник.

БпЛА над містом Суми,
– писали Повітряні сили о 15:52.

Уже за кілька хвилин, о 16:00, місцеві ЗМІ повідомили про вибух у місті.

 