3 грудня, 16:07
У Сумах прогримів вибух
У Сумах вдень 3 грудня прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали місто про небезпеку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Над містом було зафіксовано російський безпілотник.
БпЛА над містом Суми,
– писали Повітряні сили о 15:52.
Уже за кілька хвилин, о 16:00, місцеві ЗМІ повідомили про вибух у місті.