Вечером в среду, 26 августа, в Сумах прогремели взрывы. Незадолго до этого предупреждали о возможном сбивании разведывательных беспилотников в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в области на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского района объявили около 19:14. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об активности вражеских разведывательных беспилотников вблизи побережья Одесской области.

Также их фиксировали на севере Черниговской и востоке Сумской области. Предостерегали, что эти дроны могут быть наводчиками вражеских средств поражения, поэтому привлекали средства для сбивания. Впоследствии в городе было громко.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Россияне уже массированно атаковали область ранее