Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в области на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу для Сумского района объявили около 19:14. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об активности вражеских разведывательных беспилотников вблизи побережья Одесской области.
Также их фиксировали на севере Черниговской и востоке Сумской области. Предостерегали, что эти дроны могут быть наводчиками вражеских средств поражения, поэтому привлекали средства для сбивания. Впоследствии в городе было громко.
В Сумах был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.
Россияне уже массированно атаковали область ранее
- Ночью 26 августа в Сумах тоже слышали серию взрывов. Впоследствии появилась информация о том, что противник нанес массированный удар по региону дронами-камикадзе. Под ударом, как сообщалось ранее, была Шосткинская община.
- Вследствие атак ранены трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет. Из-за ударов часть громады осталась без электроснабжения, критическая инфраструктура работает на резервном питании, также фиксируются перебои со связью.