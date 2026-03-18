Сегодня завершение войны в Украине не измеряется категориями победы или поражения, считает ветеран армии США Райан МакБет, ведь обе стороны могут проиграть. Главный вопрос в том, кто проиграет больше. Задача Украины – сделать так, чтобы больше проиграла именно Россия.

В то же время конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Сейчас Иран наиболее слабый за почти 50 лет, поэтому США и Израиль не пренебрегают возможностью уничтожить режим. Больше о том, как может завершиться война в Украине, что задумал Трамп в Иране и причем здесь Китай – читайте в интервью Райана МакБета для 24 Канала.

Как завершится война в Украине?

Что известно о так называемых переговорах об остановке войны в Украине? Кто побеждает, а кто проигрывает сейчас? Насколько мы близки к заключению соглашения?

Я не знал, что мы до сих пор говорим об этой войне в терминах победы. Я часто говорил, что это не вопрос победы и поражения, а того, кто проиграет меньше, а кто больше.

Если посмотреть, уже есть раненые ветераны, которым нужна психологическая помощь. Даже если Украина победит или, лучше сказать, проиграет меньше, чем Россия, то нам придется позаботиться о разминировании полей на Донбассе. Это продлится до 50 лет. Даже во Франции время от времени на полях могут найти снаряд времен Первой мировой войны.

Поэтому очень трудно использовать здесь такие слова, как "выиграть" и "проиграть", потому что, на мой взгляд, обе стороны могут проиграть. Поэтому вопрос в том, кто проиграет больше. В идеале мы хотим, чтобы Россия проиграла больше.

Что же касается завершения войны или каких-то перспектив мира, то Владимир Путин на самом деле не видит никакого выхода. Но Украина должна поддерживать эту фикцию, посещая встречи (мирные переговоры, – 24 Канал). Если же нет, то президент Дональд Трамп разозлится. Поэтому я не вижу никакого мирного выхода, который бы закончился для Путина так, как для аятоллы в Иране.

Что будет с Путиным, если завершится война?

По вашему мнению, стремится ли Путин к завершению войны и сможет ли он действительно пойти на прекращение огня без потери власти?

Я так не думаю. Российская экономика сейчас перегрета, и все, кто хотят работать, имеют работу или в армии, или в оборонной промышленности. Так что, если война закончится завтра, многие из этих людей потеряют работу.

Россия все равно не сможет никому продавать нефть, кроме Китая, Венгрии и Индии. Возможно, они захотят перевооружиться, но у них будут другие приоритеты. Сотни тысяч ветеранов внезапно останутся без работы. Конечно, законы о владении оружием в России сильно отличаются от подобных законов в США. Но злые люди всегда могут найти оружие.

Итак, условно, есть все эти люди, которые умеют пользоваться огнестрельным оружием. Они злятся на то, как с ними обошлась власть. Возможно, их пенсионные или инвалидные выплаты задерживаются или отсутствуют, потому что у России нет денег. Это все может закончиться революцией, подобно той, которую мы уже видели в 1917 году.

Как я вижу, президент Путин, возможно, смотрит на американское участие во Вьетнаме, где каждый из лидеров понимал, что конца не видно. Но они, как говорят американцы, откладывали проблему на будущее, надеясь, что кто-то другой разберется с ней.

Думаю, это одна из тех вещей, когда Путин может попытаться затягивать эту войну как можно дольше, ведь это может быть единственным, что удерживает его у власти сейчас.

По данным СМИ, Россия готова закончить войну, если Украина отдаст Донбасс. Что вы думаете об этом?

Я не могу иметь мнения по этому поводу. Это позиция украинского народа. Мне, как американцу, не надо навязывать свои соображения по этому поводу. Это то, за что Украина должна проголосовать. Украинцы проливали кровь за этот район своей страны. Если они считают, что это уместная уступка России в обмен на возможный мир, тогда это то, за что им нужно голосовать.

Но мы, как американцы, вообще не должны иметь здесь права голоса, потому что никто из нас не погиб в войне против России, за исключением добровольцев. Это должен решать украинский народ.

Возможен ли мятеж внутри России из-за масштабных потерь на войне?

Такая возможность всегда остается. Я не раз говорил: солдат, который шесть раз не поел, очень быстро превращается в мародера. Если у вас есть оружие и вы не ели пару дней, то скоро вы найдете еду.

Например, армия Башара аль-Асада в Сирии пала довольно просто. Многие солдаты платили своим командирам, чтобы оставаться в списках как военные, но идти и работать и не быть на передовой. Если это происходит массово, то вскоре у вас останутся только бедные люди, которые не в состоянии дать взятку.

Могу представить, что некоторые российские командиры берут деньги от солдат, чтобы они становились операторами дронов или оставались на командном пункте. А солдат, которые не могут себе позволить взятку, отправляют воевать.

Поэтому вполне возможно, что вспыхнет какой-то народный бунт, особенно если солдаты уже не смогут удерживать эти линии фронта. Тогда люди, которые заплатили командиру взятку, чтобы не идти на передовую, вдруг услышат, что все равно пойдут, потому что больше нет людей, которые могут воевать. Если это начнется массово, то, я думаю, вы точно будете видеть единичные очаги восстания.

Как изменилась война в Украине с 2022 года?

Что изменилось с 2022 года, когда Россия напала на Украину? Достигли ли в Кремле своих целей?

Знаете, много изменилось с 2022 года. Мы видели многое. Мы видели, как Россия пыталась штурмом войти в Украину, и это не сработало. Видели, как Россия меняет свою тактику прямо на ходу. Россияне начали активнее использовать дроны для корректировки артиллерии и наведения огня в режиме реального времени.

Раньше российские военные в основном использовали заранее спланированный артиллерийский огонь. Мы видели, как Россия оценила эффективность украинских дронов и решила повторить. Видели, как Россия фактически потеряла или уже имеет меньшие запасы стратегических крылатых ракет и использует иранские беспилотники.

С начала войны изменилось так много, что тактика тоже претерпела кардинальные изменения. Настолько, что теперь некоторые украинские подразделения используют наземные беспилотные машины, чтобы захватывать и держать позиции. Это то, чего даже не было в концепции в 2022 году. Во многом это похоже на Первую мировую войну, когда сначала молодые люди противостояли пулеметам, а к концу войны появились танки и самолеты, которые сбрасывали бомбы.

Впрочем, думаю, главная разница между нынешним временем и Первой мировой войной заключается в том, что во время Первой мировой технологии менялись медленно. Молодые люди, пулеметы, потом отравляющий газ. Впоследствии были самолеты для наблюдения, потом самолеты сбрасывали бомбы. Потом появились танки. Теперь ситуация и технологии меняются каждые шесть – восемь недель, что является невероятной скоростью развития.

Как война в Украине изменила отношение к дронам в вооруженном противостоянии?

Все меняется, потому что люди видят, на что способны дроны. Одна из вещей, которую вы должны понимать, – это то, что теперь открыто все поле битвы. В армии США мы используем термин "маскировка", который означает сокрытие техники не только от визуальной идентификации, но и от тепловых датчиков, радиоизлучения и даже от ультрафиолетового спектра.

Итак, то, что показала Украина, заключается в том, что нам нужно оценивать весь спектр, когда говорится о маскировке. Возможно, стоит прятаться под землей. Дни гигантских командных центров прошли, потому что их обнаруживают и атакуют за считаные минуты.

Единственное, что, по моему мнению, отличается, касается того, что Украина сегодня использует дроны, ведь США не дали ей достаточно артиллерии в 2022 – 2023 годах. Тогда Украине пришлось начать использовать малые дроны, ведь их можно быстро изготавливать. Хотя детали к этим дронам из Китая, но сейчас многие из них уже изготавливают в Украине.

Мой самый большой страх и главный урок для НАТО: следующая война может отличаться от войны в Украине. Дроны будут составной ее частью, но это не значит, что каждому солдату нужен дрон и что они станут единственным оружием на поле боя. Нет, танки все еще важны. Самолеты тоже. Даже рядовой пехотинец ценен.

Думаю, в ближайшие пять лет системы противодействия дронам станут настолько совершенными, что дроны будут еще одним компонентом войны, а не ключевым оружием, как мы видим на поле боя в Украине.

Почему американские танки не помогли Украине во время контрнаступления?

В 2022 – 2023 годах шли дискуссии, должна ли Украина получить американские танки Abrams. Почему же Abrams, Leopard не сработали и не изменили ход войны? И почему они были такими уязвимыми и не защищенными от дронов?

Думаю, большая проблема заключается в том, что, когда США воюют, мы, как правило, воюем при полном превосходстве в воздухе. И я часто говорил, что, если бы Соединенные Штаты, а точнее НАТО, решили атаковать Россию уже завтра, – ее система противовоздушной обороны была бы истощена и фактически уничтожена в течение 36 часов.

Если посмотреть на Иран, вы увидите, как быстро США установили господство в воздухе. Посмотрите, как быстро Израиль – меньшая страна – обеспечил превосходство в воздухе над Ираном всего лишь за 12 дней. Сегодня только две страны имеют специальные платформы для перехвата ракет класса "земля-воздух". Это США и Китай. Это две страны, у которых есть самолеты, выполняющие исключительно миссии уничтожения зенитных ракет.

Это часть доктрины США: мы устанавливаем полное господство в воздухе, а потом можем делать, что пожелаем. И я думаю, что Abrams и Leopard не работали в Украине, потому что для этого нужно иметь полное превосходство в воздухе над противником. А вы ведете неравный бой, где высокотехнологичные танки соревнуются с танками, которые не настолько продвинуты или хорошо защищены, но все-таки сначала нужен авиационный компонент.

Большая проблема, возникшая из-за России, заключалась в том, что ее вертолеты могли летать близко к фронту и запускать противотанковые ракеты по солдатам, которые шли в контрнаступление. Они были в Bradley или в танках, но это не работало, потому что не было преимущества в воздухе.

Как показала первая война в Персидском заливе, господство в воздухе позволяет делать абсолютно все. Думаю, именно в этом и заключалась проблема. Дело не в недостаточном обслуживании или неумении Украины ими пользоваться. Военные умели их использовать, но без преимущества в воздухе не могли доминировать на земле.

Могут ли США победить Россию в войне?

Вы также упомянули о способности США установить преимущество в воздухе над Россией путем уничтожения средств ПВО. Почему вы так уверены, что США это удастся, ведь у россиян много систем С-300 и С-400. Неужели так легко пойти ва-банк, уничтожить системы ПВО и разгромить российское государство?

Да. Я не люблю так говорить, но это возможно. Это не значит, что ничего не собьют, но есть подразделения, например 77 эскадрилья из Южной Каролины, задача которых – отслеживать зенитно-ракетные комплексы. Это все, что они делают.

Когда США вторглись в Венесуэлу, то сперва подавили ПВО противника. Именно бойцы эскадрильи заходят первыми, ослепляют радары врага. Это была чрезвычайная и непреодолимая волна. Мы сейчас практикуем тактику под названием "Объединенные операции во всех сферах".

Во время первой войны в Персидском заливе мы наносили массированные авиаудары в течение шести недель, а затем произошло массированное наземное вторжение. Такой была бы наша стратегия победы над Россией. Если бы она или Советский Союз когда-то вторглись в Западную Германию, мы бы пытались задержать их на земле, установить преимущество в воздухе, а затем контратаковать.

Это было частью Airland Battle 2000 – комбинации операций в небе и на земле. Сегодня наша доктрина совместных операций во всех сферах делает акцент на одновременном продвижении в воздухе, на суше, в космосе, на море и в киберпространстве. Вместо урагана с цунами мы посылаем врагу тысячу торнадо. Количество персонала, самолетов, которое мы можем поднять в воздух, и не просто поднять, но и поддерживать в течение нескольких дней и недель, – астрономическое. Это не то, с чем Россия когда-либо сталкивалась.

Думаю, у Украины примерно 120 – 130 самолетов. У России есть примерно 500 рабочих. Россиянам не удалось получить преимущество в воздухе над Украиной. Думаю, во многом все сводится к тому, что мы очень хорошо устанавливаем превосходство в воздухе над государством, и как только мы его установим, все остальное можно быстро развернуть.

Ведутся многочисленные дискуссии о возможности прямой войны между НАТО и Россией или между США, Россией и НАТО в Европе. Смогут ли Соединенные Штаты победить в таком конфликте?

Забудьте о победах и поражениях. Есть поражения большие и меньшие, также обе стороны могут проиграть, особенно если будет применение ядерного оружия. Я был на многих мероприятиях НАТО. Я уверен, что Альянс будет иметь преимущество в маневрах и в воздухе над всем, что Россия сможет противопоставить.

Надо помнить, что общая численность войск НАТО составляет около 2,1 – 2,8 миллиона человек, а сама Европа – 1,1 млн. Если мы не учитываем Турцию, то цифра будет несколько меньше. Но именно здесь у них огромное преимущество перед Россией. Вопрос в том, смогут ли все договориться. Я часто говорил, что НАТО похоже на неудержимую улитку. Но, как только она начнет двигаться, остерегайтесь, ведь она может нанести вред.

Лучшая возможность за почти 50 лет: что задумал Трамп в Иране?

Рассмотрим самые интересные события, которые связаны с Ближним Востоком. Мой первый вопрос будет простым: что сейчас происходит в регионе?

Много чего происходит. Думаю, то, что мы имеем сейчас, – это лидер, с которым уже покончено. Иран является плохим соседом на Ближнем Востоке 47 лет. Иранцы убивали американцев или помогали финансировать убийства американцев в Ливане. В 1979 году захватили американцев в заложники. Пытались перекрыть Ормузский пролив в 1987 году, помогали финансировать марионеточные ополчения "Хезболлы" и ХАМАС в Израиле.

Они помогли финансировать хуситов в Йемене, которые обстреливали корабли в Красном море, операции в Сирии, где подавляли народ под руководством Башара Асада. Они, как тот сосед, который бьет жену и детей, а вы вызываете полицию, она приезжает, но ничего не делает. Сейчас в городе новый шериф, и он собирается выдать Ирану ордер о выселении. Избавление от режима в Иране решит проблему, которая назревала 47 лет.

Независимо от того, нравится вам Дональд Трамп или нет, он увидел возможность. Иран сейчас слабее, чем когда-либо за 47 лет. Это возможность зацепить первую кость домино и наблюдать, как упадут другие. Там просто был нужен этот маленький толчок.

Является ли смена режима реалистичной целью, учитывая, что США не решаются привлечь сухопутные войска в Иране?

Я лично так не считаю. Я говорю это, потому что Иран достаточно уникальная страна. В Иране есть две армии. Там есть КСИР – Корпус стражей Исламской Революции, своего рода религиозные военные, и Артеш (Армия Исламской Республики Иран, – 24 Канал), который является народной армией. Каждого иранского мужчину призывают в армию, но обычно они не могут выбирать, куда идти. Кто-то идет в КСИР, а кто-то идет в Артеш.

Артеш значительно больше, но КСИР лучше финансируют. Поэтому, думаю, стратегия заключается в том, что мы продолжаем наносить удары по КСИР и Басиджу, который является религиозным ополчением. Это позволит Артешу подумать о сведении старых счетов. И тогда они могут сесть в свои танки и поехать в Тегеран, стреляя в каждого, кто носит форму КСИР или Басидж. Думаю, план такой. Нам не нужны наземные войска, потому что народ Ирана сделает это за нас.

Были некоторые обвинения и обсуждения о том, что Израиль втянул США в эту войну. Марко Рубио заявил, что у них не было другого выбора, кроме как вступить в бой, потому что Израиль начал борьбу. Каково ваше мнение по этому поводу?

Это интересная вещь, которую стоит сказать. Не забывайте, что одна из основ поддержки президента Трампа – это консервативные евреи в Америке, которые очень поддерживают Израиль. А иногда говорят что-то просто для того, чтобы что-то сказать, и это не обязательно означает, что в этом нет правды.

Это могла быть ситуация, когда Израиль сказал, что сделает это, и будет намного легче, если США помогут. А США ответили, что это отличная возможность. Думаю, один из главных страхов, который сейчас обсуждают, заключается в том, что Иран начнет создавать серьезные проблемы именно в тот момент, когда Китай решит вторгнуться на Тайвань.

И теперь, устранив Иран, мы ликвидировали еще один источник китайской нефти. До этого мы уже ликвидировали такой источник – Венесуэлу. Если забрать еще Иран, я считаю, что это будет составлять около 20% китайской нефти. Это значительный запас, который усложнит вторжение Китая на Тайвань. Думаю, это тот случай, когда настало подходящее время для проведения такой операции. Возможно, Израиль был решающим фактором или одним из них.

Как долго США смогут поддерживать эту интенсивную воздушную кампанию? Как долго ее надо поддерживать, чтобы достичь каких-то целей? Потому что у них тоже, возможно, заканчиваются ракеты.

Да, это очень дельное замечание. И именно поэтому мы видим, что США и Израиль наносят удары по целям, которые связаны с баллистическими ракетами. Это одна из проблем, которую мы увидели в Украине. Все бросились поставлять Украине оборонительные ракеты. Это замечательно, но лучше убить лучника, чем пытаться остановить стрелу. Лучше уничтожить ракеты в пусковых установках, чем пытаться попасть в ракету, когда она летит на один из ваших городов.

Итак, одна из вещей, которую надо понимать, это то, что мы, обычно, поражаем ракетные установки с помощью лазера. Мы поражаем их бомбами с лазерным наведением. Их у нас более чем достаточно. Это фактически просто навесной комплект: устанавливаешь его на ракету, и она может наводиться по лазерному лучу.

Так же с JDAM – это комплект, который ставится спереди и сзади. Таких у нас тоже достаточно. А также обычных неуправляемых боеприпасов. Если США будут стрелять ракетами по 2 миллиона долларов по верблюдам, через 10 лет мы все будем говорить на китайском. Нам нужны ракеты Tomahawk. Нам нужно сохранить высококлассные перехватчики для противодействия угрозам со стороны Китая в течение следующих нескольких лет. Поэтому мы выслеживаем ракетные установки.

Через неделю мы, вероятно, увидим значительно меньше пусковых установок и запусков ракет, поскольку США либо уничтожили все транспортно-пусковые установки, либо ликвидировали командные пункты, откуда управляют запусками. Без командных пунктов и контроля ни одну ракету не запустят просто по чьим-то убеждениям. Они получают эти команды откуда-то.

Итак, уничтожив цепь командования, мы вывели из строя ракетную установку. США могут продолжать в течение нескольких недель, не углубляясь в запасы высокоточного оружия, зенитных ракет-перехватчиков и крылатых ракет. Ведь суть миссии заключается в уничтожении иранской ПВО до такой степени, чтобы могли летать безнаказанно и сбрасывать неуправляемые или управляемые лазерные или спутниковые бомбы, не имея необходимости отправлять крылатые ракеты в опасные зоны.

Сможет ли Иран создать ядерное оружие?

И напоследок скажите, сможет ли Иран создать ядерное оружие после этой кампании США?

Если в Иране больше не будет режима аятолл, то они могут сказать, что не хотят этого делать. Например, решат купить американский реактор General Electric Westinghouse, топливо и получат атомную энергию. Ирану нет необходимости обогащать уран.

Важно понимать, что создать ядерное оружие не так уж и сложно. Нужен только уран, а эта технология существует с 1940-х годов. Кольцо урана направляют на урановый стержень – получается критическая масса. Иран может легко создать ядерное оружие, потому что технология несложная.

Самое сложное – это его обогащение, чем они уже занимались. Я считаю, что Иран мог бы создать ядерное оружие, если бы захотел, но мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить этого.