Увечері у середу, 26 серпня, у Сумах пролунали вибухи. Незадовго до цього попереджали про можливе збиття розвідувальних безпілотників у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в області на момент вибуху було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району оголосили близько 19:14. За кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про активність ворожих розвідувальних безпілотників поблизу узбережжя Одеської області.

Також їх фіксували на півночі Чернігівської та сході Сумської області. Застерігали, що ці дрони можуть бути навідниками ворожих засобів ураження, тому залучали засоби для збиття. Згодом у місті було гучно.

У Сумах було чути вибух,

– ідеться у повідомленні.

Росіяни вже масовано атакували область раніше