Яка причина вибуху у Сумах 25 серпня?

У понеділок, 25 серпня, по усій Сумській області оголосили повітряну тривогу о 13:46. Регіон під загрозою ударів ворожих ударних дронів.

Близько 14:30 місцеві повідомили про звук вибуху, що чули у місті. За кілька хвилин до нього Повітряні Сили ЗСУ писали про рух дрона на місто.

Ворожий БпЛА з півночі курсом на Суми,

– йдеться в повідомленні.

Про наслідки ворожої атаки чи роботи ППО по цілі наразі офіційної інформації немає.

