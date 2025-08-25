Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху у Сумах 25 серпня?
У понеділок, 25 серпня, по усій Сумській області оголосили повітряну тривогу о 13:46. Регіон під загрозою ударів ворожих ударних дронів.
Близько 14:30 місцеві повідомили про звук вибуху, що чули у місті. За кілька хвилин до нього Повітряні Сили ЗСУ писали про рух дрона на місто.
Ворожий БпЛА з півночі курсом на Суми,
– йдеться в повідомленні.
Про наслідки ворожої атаки чи роботи ППО по цілі наразі офіційної інформації немає.
