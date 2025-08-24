Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 09:28. Вже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу ворожих ударних БпЛА в регіоні.

За словами кореспондентів Суспільного, о 09:35 жителі Сум почули вибух.

Станом на 09:45 місцева влада не повідомляла про нові вибухи чи можливі наслідки ворожої атаки.

