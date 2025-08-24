ППО збила більшість з них. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі 24 серпня?

Ворог завдав комбінованого удару по частині України. В ніч проти 24 серпня росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М", яку запустили із району російського міста Тагангорог. Також росіяни застосували для повітряного нападу 72 ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків:

Курськ;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ.

Протиповітряна оборона знешкодила 48 дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.