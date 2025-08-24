Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена ​​в 09:28. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали об угрозе вражеских ударных БПЛА в регионе.

По словам корреспондентов Суспильного, в 09:35 жители Сум услышали взрыв.

По состоянию на 09:45 местные власти не сообщали о новых взрывах или возможных последствиях вражеской атаки.

