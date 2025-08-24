Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена в 09:28. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали об угрозе вражеских ударных БПЛА в регионе.
По словам корреспондентов Суспильного, в 09:35 жители Сум услышали взрыв.
По состоянию на 09:45 местные власти не сообщали о новых взрывах или возможных последствиях вражеской атаки.
Этой ночью россияне также атаковали Украину
- В ночь на 24 августа россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М", которую запустили из района Таганрога. Также россияне применили для воздушного нападения 72 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов.
- Силы противовоздушной обороны обезвредили 48 дронов разных типов на Севере, Востоке и Юге. Часть из этих БПЛА была подавлена с помощью РЭБ.
- Под ударом оказался, в частности, Синельниковский район Днепропетровщины. В результате вражеской атаки погиб человек, на территории зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия. В населенных пунктах горели многоквартирный и частный дома и летняя кухня.