Российские ударные беспилотники снова атакуют Украину вечером в воскресенье, 21 сентября. В результате атаки взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметив, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россияне запустили по Украине 54 беспилотника: сколько целей сбила ПВО

Что известно о взрывах в Сумах?

Ориентировочно в 13:35 и 13:31 воздушную тревогу объявили для Сумского и Шосткинского районов соответственно. Уже в 15:35 опасность объявили и для Конотопского, Роменского, а также Ахтырского районов региона.

Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников и пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на регион. Впоследствии уточнили о фиксации воздушных целей в восточной части Сумской области.

Уже позже появились первые сообщения о том, что в областном центре услышали громкие звуки. В то же время ни городской голова, ни областная военная администрация пока не комментировали информацию о взрывах в городе.

В Сумах был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где раньше слышали взрывы?