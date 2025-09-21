В Сумах прогремели взрывы
- Российские ударные беспилотники атаковали Сумы, в городе прогремели взрывы.
- Местные власти на момент публикации не комментировали сообщения о взрывах.
Российские ударные беспилотники снова атакуют Украину вечером в воскресенье, 21 сентября. В результате атаки взрывы прогремели в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметив, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Ориентировочно в 13:35 и 13:31 воздушную тревогу объявили для Сумского и Шосткинского районов соответственно. Уже в 15:35 опасность объявили и для Конотопского, Роменского, а также Ахтырского районов региона.
Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников и пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на регион. Впоследствии уточнили о фиксации воздушных целей в восточной части Сумской области.
Уже позже появились первые сообщения о том, что в областном центре услышали громкие звуки. В то же время ни городской голова, ни областная военная администрация пока не комментировали информацию о взрывах в городе.
В Сумах был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.
Где раньше слышали взрывы?
- Незадолго до этого взрывы прогремели в Полтаве, там работала противовоздушная оборона. Секретарь горсовета Екатерина Ямщикова призвала жителей оставаться в безопасных местах. Информации о возможных последствиях нет.
- Также за несколько часов до этого россияне атаковали Запорожскую область. В свою очередь руководитель ОВА Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе и посоветовал местным находиться в укрытиях.
- Отметим, что Сумы также были под российским ударом ночью. Утром начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что зафиксировали удары БпЛА по складским помещениям в городе.