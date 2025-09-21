Російські ударні безпілотники знову атакують Україну ввечері у неділю, 21 вересня. Внаслідок атаки вибухи пролунали у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначивши, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Росіяни запустили по Україні 54 безпілотники: скільки цілей збила ППО

Що відомо про вибухи у Сумах?

Орієнтовно о 13:35 та 13:31 повітряну тривогу оголосили для Сумського та Шосткинського районів відповідно. Вже о 15: 35 небезпеку оголосили і для Конотопського, Роменського, а також Охтирського районів регіону.

Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників та пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на регіон. Згодом уточнили про фіксацію повітряних цілей у східній частині Сумської області.

Вже пізніше з'явилися перші повідомлення про те, що в обласному центрі почули гучні звуки. Водночас ані міський голова, ані обласна військова адміністрація поки не коментували інформацію про вибухи у місті.

У Сумах було чутно вибух,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.