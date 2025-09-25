В Сумах прогремело несколько взрывов
- В Сумах 25 сентября прогремели взрывы во время российской дроновой атаки.
- Воздушную тревогу объявили в 09:00, а взрывы услышали ориентировочно в 12:01.
Россияне продолжают обстреливать Украину после ночной атаки беспилотников. Под российским ударом утром в четверг, 25 сентября, оказались Сумы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в регионе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу для Сумского района объявили ориентировочно в 09:00. Воздушные силы впоследствии сообщили об угрозе БпЛА для областного центра. Уже в 11:23 опасность объявили для Шосткинского района.
На тот момент российские беспилотники фиксировали на северо-западном направлении Сумской области. Вскоре после этого, ориентировочно в 12:01, появились первые сообщения о взрывах, которые услышали в городе.
В Сумах был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 12:19 Воздушные силы сообщили о беспилотниках вблизи города. Уже в 12:35 в городе снова было громко. В 12:49 сообщили, что взрывы прогремели в третий раз.
Какие регионы атаковала Россия раньше?
- Под прицелом атаки врага ночью 25 сентября была критическая инфраструктура в Винницкой области. В результате ударов была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Сейчас электроснабжение и движение поездов полностью восстановлено.
- В Харьковской области дрон оккупантов попал по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное. Произошли разрушения и пожар в административном здании. К сожалению, погиб 59-летний мужчина.