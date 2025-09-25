Росіяни продовжують обстрілювати Україну після нічної атаки безпілотників. Під російським ударом зранку у четвер, 25 вересня, опинилися Суми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що у регіоні на момент вибуху було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи в Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району оголосили орієнтовно о 09:00. Повітряні сили згодом повідомили про загрозу БпЛА для обласного центру. Вже об 11:23 небезпеку оголосили для Шосткинського району.

На той момент російські безпілотники фіксували на північно-західному напрямку Сумської області. Незадовго після цього, орієнтовно о 12:01, з'явилися перші повідомлення про вибухи, які почули у місті.

У Сумах було чути вибух,

– ідеться у повідомленні.

Станом на 12:19 Повітряні сили повідомили про безпілотники поблизу міста. Вже о 12:35 у місті знову було гучно.

Які регіони атакувала Росія раніше?