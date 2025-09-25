У Сумах прогриміло кілька вибухів
- У Сумах 25 вересня прогриміли вибухи під час російської дронової атаки.
- Повітряну тривогу оголосили о 09:00, а вибухи почули орієнтовно о 12:01.
Росіяни продовжують обстрілювати Україну після нічної атаки безпілотників. Під російським ударом зранку у четвер, 25 вересня, опинилися Суми.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що у регіоні на момент вибуху було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи в Сумах?
Повітряну тривогу для Сумського району оголосили орієнтовно о 09:00. Повітряні сили згодом повідомили про загрозу БпЛА для обласного центру. Вже об 11:23 небезпеку оголосили для Шосткинського району.
На той момент російські безпілотники фіксували на північно-західному напрямку Сумської області. Незадовго після цього, орієнтовно о 12:01, з'явилися перші повідомлення про вибухи, які почули у місті.
У Сумах було чути вибух,
– ідеться у повідомленні.
Станом на 12:19 Повітряні сили повідомили про безпілотники поблизу міста. Вже о 12:35 у місті знову було гучно.
Які регіони атакувала Росія раніше?
- Під прицілом атаки ворога вночі 25 вересня була критична інфраструктура на Вінниччині. Внаслідок ударів було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. Зараз електропостачання та рух потягів повністю відновлено.
- У Харківській області дрон окупантів влучив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік.