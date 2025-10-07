Рано утром 7 октября несколько взрывов прозвучало в Сумах. В это время там была тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Сумах?

Так, журналисты сообщили о взрывах в Сумах около 6:09. Через мгновение громко было снова.

Известно, что город находится под атакой дронов. В момент взрывов мониторы предупреждали о БпЛА над областным центром. Воздушную тревогу в Сумском районе объявили еще в 4:53.

В части города Сум после взрывов исчезло электричество, говорят местные.

В 6:18 для Сумщины добавилась и угроза применения авиационных средств поражения. Кроме того, Воздушные силы предупредили о новых дронах возле Сум.

Что известно об атаках на Украину?