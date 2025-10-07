Сумы потрясли взрывы, в части города исчез свет
- В Сумах рано утром 7 октября прогремели несколько взрывов, город находится под атакой дронов.
- После взрывов в части города пропало электричество, а Воздушные силы предупредили о новых дронах возле Сум.
Рано утром 7 октября несколько взрывов прозвучало в Сумах. В это время там была тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Сумах?
Так, журналисты сообщили о взрывах в Сумах около 6:09. Через мгновение громко было снова.
Известно, что город находится под атакой дронов. В момент взрывов мониторы предупреждали о БпЛА над областным центром. Воздушную тревогу в Сумском районе объявили еще в 4:53.
В части города Сум после взрывов исчезло электричество, говорят местные.
В 6:18 для Сумщины добавилась и угроза применения авиационных средств поражения. Кроме того, Воздушные силы предупредили о новых дронах возле Сум.
Что известно об атаках на Украину?
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу заметил, что к отопительному сезону враг изменил тактику обстрелов. Сейчас оккупанты атакуют энергетические объекты, которые находятся близко к городам. Они хотят создать нагрузку для гражданского населения.
В Минэнерго заявили, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в прифронтовых областях: Сумщина, Черниговщина, Харьковщина и Донецкая область. Враг осуществляет постоянные прицельные атаки, что затрудняет восстановление инфраструктуры.
Президент Зеленский предупредил, что из-за российских атаки на критическую инфраструктуру осенне-зимний период может быть сложным. В частности, во время массированной атаки 5 октября немало целей – это объекты энергетики.