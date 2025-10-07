Рано вранці 7 жовтня кілька вибухів пролунало у Сумах. У цей час там була тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Так, журналісти повідомили про вибухи у Сумах близько 6:09. За мить гучно було знову.

Відомо, що місто перебуває під атакою дронів. У момент вибухів монітори попереджали про БпЛА над обласним центром. Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили ще о 4:53.

У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві.

О 6:18 для Сумщини додалася і загроза застосування авіаційних засобів ураження. Крім того, Повітряні сили попередили про нові дрони біля Сум.

Що відомо про атаки на Україну?