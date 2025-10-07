Суми сколихнули вибухи, у частині міста зникло світло
- У Сумах рано вранці 7 жовтня пролунали кілька вибухів, місто перебуває під атакою дронів.
- Після вибухів у частині міста зникла електрика, а Повітряні сили попередили про нові дрони біля Сум.
Рано вранці 7 жовтня кілька вибухів пролунало у Сумах. У цей час там була тривога.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Так, журналісти повідомили про вибухи у Сумах близько 6:09. За мить гучно було знову.
Відомо, що місто перебуває під атакою дронів. У момент вибухів монітори попереджали про БпЛА над обласним центром. Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили ще о 4:53.
У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві.
О 6:18 для Сумщини додалася і загроза застосування авіаційних засобів ураження. Крім того, Повітряні сили попередили про нові дрони біля Сум.
Що відомо про атаки на Україну?
Авіаексперт Анатолій Храпчинський в коментарі 24 Каналу зауважив, що до опалювального сезону ворог змінив тактику обстрілів. Зараз окупанти атакують енергетичні об'єкти, які знаходяться близько до міст. Вони хочуть створити навантаження для цивільного населення.
У Міненерго заявили, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у прифронтових областях: Сумщина, Чернігівщина, Харківщина та Донеччина. Ворог здійснює постійні прицільні атаки, що ускладнює відновлення інфраструктури.
Президент Зеленський попередив, що через російські атаки на критичну інфраструктуру осінньо-зимовий період може бути складним. Зокрема, під час масованої атаки 5 жовтня чимало цілей – це об'єкти енергетики.