В Сумах прогремели взрывы: есть попадания БпЛА
- 12 октября россияне запустили ударные беспилотники по Украине, в частности атаковали Сумы.
- Первые сообщения о взрывах в Сумах появились примерно в 21:37.
Россияне вечером в воскресенье, 12 октября, запустили по Украине ударные беспилотники, атакуя города и села. Под ударом, к сожалению, оказались Сумы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу на территории Сумской области начали объявлять около 20:53, сначала об опасности сообщили Шосткинский район, впоследствии это задело Конотопский, Ахтырский и собственно Сумской районы.
В Воздушных силах предупреждали об ударных беспилотниках, которые фиксировали на севере региона, они двигались курсом на областной центр. Ориентировочно в 21:37 появились первые сообщения о том, что в городе было громко.
В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
После 22 часа городские власти сообщили о попадании в Сумах – на месте прилета беспилотника пожар.
Где еще было громко?
Незадолго до взрывов в Сумах громко было в Харькове. Вскоре Олег Синегубов сообщил о о вражеском ударе беспилотника по Шевченковскому району Харькова. По его словам, в городе прозвучала серия взрывов из-за российской атаки.
За несколько часов до этого в Харькове тоже слышали взрывы. Городской голова сообщал, что предварительно россияне сбросили бомбы на Немышлянский и Слободской районы. В последнем пострадал 42-летний мужчина.
Также ранее россияне атаковали Чернигов. Во время атаки пострадали пять человек. Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что троих из них госпитализировали. Один из вражеских беспилотников попал в локомотив.