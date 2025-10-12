Россияне вечером в воскресенье, 12 октября, запустили по Украине ударные беспилотники, атакуя города и села. Под ударом, к сожалению, оказались Сумы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу на территории Сумской области начали объявлять около 20:53, сначала об опасности сообщили Шосткинский район, впоследствии это задело Конотопский, Ахтырский и собственно Сумской районы.

В Воздушных силах предупреждали об ударных беспилотниках, которые фиксировали на севере региона, они двигались курсом на областной центр. Ориентировочно в 21:37 появились первые сообщения о том, что в городе было громко.

В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

После 22 часа городские власти сообщили о попадании в Сумах – на месте прилета беспилотника пожар.

Где еще было громко?