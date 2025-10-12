У Сумах прогриміли вибухи
Росіяни ввечері у неділю, 12 жовтня, запустили по Україні ударні безпілотники, атакуючи міста та села. Під ударом, на жаль, опинилися Суми.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу на території Сумської області почали оголошувати близько 20:53, спершу про небезпеку повідомили Шосткинський район, згодом це зачепило Конотопський, Охтирський та власне Сумський райони.
У Повітряних силах попереджали про ударні безпілотники, які фіксували на півночі регіону, вони рухалися курсом на обласний центр. Орієнтовно о 21:37 з'явилися перші повідомлення про те, що у місті було гучно.
У Сумах було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Де ще було гучно?
Незадовго до вибухів у Сумах гучно було у Харкові. Невдовзі Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар дроном по Шевченківському району Харкова. За його словами, у місті пролунала серія вибухів через російську атаку.
За кілька годин до цього у Харкові теж чули вибухи. Міський голова повідомляв, що попередньо росіяни скинули бомби на Немишлянський та Слобідський райони. В останньому постраждав42-річний чоловік.
Також раніше росіяни атакували Чернігів. Під час атаки постраждали п'ятеро людей. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що трьох з них шпиталізували. Один з ворожих безпілотників влучив у локомотив.