В Сумах прогремели взрывы
Ударные беспилотники атакуют Украину. Россияне запустили дроны вечером в пятницу, 31 октября. В результате в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушная тревога в Сумском районе объявлена еще с 14:15. Уже вечером угроза охватила все районы области из-за дронов. Уже в 21:45 Воздушные силы сообщили о беспилотниках, которые двигались в направлении города.
Буквально за минуту появились первые сообщения о том, что там было громко.
Взрыв в Сумах,
– говорится в сообщении.
Отметим также, что взрыв в Сумах слышали еще в 20:55. Только тогда в Воздушных силах сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы в направлении областного центра с севера. Деталей по этому поводу нет.
Где еще атаковали БпЛА?
- Незадолго до взрывов в Сумах громко было на территории Киевской области. Областная военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны в регионе. Никакой дополнительной информации местные власти не указали.
- Кроме того, вскоре взрывы прогремели возле Черкасс. До этого в части районов региона объявляли тревогу. Ни областная военная администрация, ни городской голова пока не комментировали соответствующие сообщения.