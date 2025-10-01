В Сумах утром 1 октября прогремел взрыв. В городе объявляли тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

К теме После прилета БПЛА по многоэтажке в Сумах снова прогремел взрыв

Тревогу в Сумском районе объявили в 09:30 1 октября. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах, летящих к Сумы.

В направлении Сум вражеский БПЛА с северо-востока,

– писали военные.

Взрыв в Сумах услышали в 10:51. Об этом написали местные корреспонденты из издания "Кордон.Медиа".

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.

Где были взрывы в Украине в последнее время?