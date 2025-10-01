У Сумах чутно вибух: до міста підлітали ворожі БпЛА
- У Сумах пролунав вибух після оголошення тривоги через загрозу ворожих безпілотників.
- Вибух стався о 10:51 після попередження про дрони з північного сходу.
У Сумах вранці 1 жовтня пролунав вибух. У місті оголошували тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".
Тривогу у Сумському районі оголосили о 09:30 1 жовтня. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони, що летять до Сум.
В напрямку Сум ворожий БпЛА з північного сходу,
– писали військові.
Вибух у Сумах почули о 10:51. Про це написали місцеві кореспонденти з видання "Кордон.Медіа".
Де були вибухи в Україні останнім часом?
Вранці 1 жовтня вибухи також чули у Києві. У напрямку столиці рухалися ворожі безпілотники, ймовірно, працювала ППО.
Також тоді ж вибухи гриміли й у Київській області. В Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що працювала протиповітряна оборона по цілях у небі.
У Повітряних силах розповідали, що у ніч на 1 жовтня російська армія атакувала Україну 49 дронами, з яких 44 було збито українською ППО. Також ворог застосовував ракети типу "Онікс" та "Іскандер-М"/ KN-23.