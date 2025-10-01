У Сумах вранці 1 жовтня пролунав вибух. У місті оголошували тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

До теми Після прильоту БпЛА по багатоповерхівці в Сумах знову пролунав вибух

Тривогу у Сумському районі оголосили о 09:30 1 жовтня. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони, що летять до Сум.

В напрямку Сум ворожий БпЛА з північного сходу,

– писали військові.

Вибух у Сумах почули о 10:51. Про це написали місцеві кореспонденти з видання "Кордон.Медіа".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.

Де були вибухи в Україні останнім часом?