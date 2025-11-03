В Украине была масштабная воздушная тревога из-за угрозы пусков баллистики

Воздушная тревога днем ​​3 ноября была объявлена ​​в Киеве и многих других областях. Была угроза применения баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Почему объявляли воздушную тревогу?

Об опасности украинцев предупредили в 15:58.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– написали в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы уточнили, что была угроза пусков ракет из Курска – там были активные ОТРК.

Отбой угрозы прозвучал в 16:16.

