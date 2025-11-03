В Украине была масштабная воздушная тревога из-за угрозы пусков баллистики
- 3 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы пусков баллистических ракет из Курска.
- Воздушная тревога продолжалась с 15:58 до 16:16.
Воздушная тревога днем 3 ноября была объявлена в Киеве и многих других областях. Была угроза применения баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Почему объявляли воздушную тревогу?
Об опасности украинцев предупредили в 15:58.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
– написали в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы уточнили, что была угроза пусков ракет из Курска – там были активные ОТРК.
Отбой угрозы прозвучал в 16:16.
Актуальные тревоги:
Последние атаки на Украину
Поздно вечером 2 ноября громко было на Житомирщине: три истребителя МиГ-31К выпустили по области гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Ночью Россия также атаковала Сумскую область ударными беспилотниками: погиб 1 человек, еще 3 – достали из-под завалов.
Кроме того, в результате атаки по Павлограду Днепропетровской области сгорел склад группы компаний Star Brands, которая известна производством снеков Flint и Big Bob. Уничтожена продукция на десятки миллионов гривен.