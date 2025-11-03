В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу пусків балістики
- 3 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу пусків балістичних ракет з Курська.
- Повітряна тривога тривала з 15:58 до 16:16.
Повітряну тривогу вдень 3 листопада оголошували у Києві та багатьох інших областях. Була загроза застосування балістики.
Чому оголошували повітряну тривогу?
Про небезпеку українців попередили о 15:58.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– написали у Повітряних силах.
Моніторингові канали уточнили, що була загроза пусків ракет з Курська – там були активні ОТРК.
Відбій загрози пролунав о 16:16.
Останні атаки на Україну
Пізно увечері 2 листопада гучно було на Житомирщині: три винищувачі МіГ-31К випустили по області гіперзвукові ракети "Кинджал".
Вночі Росія також атакувала Сумщину ударними безпілотниками: загинула 1 людина, ще 3 – дістали з-під завалів.
Окрім того, унаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині згорів склад групи компаній Star Brands, яка відома виробництвом снеків Flint і Big Bob. Знищено продукцію на десятки мільйонів гривень.