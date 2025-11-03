Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Чому оголошували повітряну тривогу?

Про небезпеку українців попередили о 15:58.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– написали у Повітряних силах.

Моніторингові канали уточнили, що була загроза пусків ракет з Курська – там були активні ОТРК.

Відбій загрози пролунав о 16:16.

