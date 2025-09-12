Во время тревоги могут выключать мобильный интернет, в Генштабе рассматривают возможность, – СМИ
- Генштаб предполагает возможность замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог.
- Решение еще не принято, но ограничения могут быть полезны, если вражеские дроны используют мобильные сети для передачи данных.
Источники СМИ 12 сентября сообщили, что во время воздушных тревог могут выключать мобильную сеть. По крайней мере такую возможность допускают в Генштабе. Речь не о мобильной связи, а именно о мобильном интернете.
Правда ли, что во время тревог выключат мобильный интернет?
Это решение не принято. Но в ГШ предполагают возможность замедлять мобильный интернет во время тревог.
Источник Укринформа объяснил, зачем это делать.
Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно – зависит от конкретной ситуации. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, будет зависеть от анализа сбитых дронов – есть ли там сим-карты и для чего они используются,
– рассказали журналистам.
Обратите внимание! Журналисты Суспильного написали, что в ГШ предполагают возможность не только замедлять мобильный интернет во время тревог, но и выключать мобильную сеть. В материале Укринформа есть слова о возможности возникновения "потребности блокировки отечественными операторами мобильного интернета во время воздушных тревог".
Собственно, ситуация зависит от вида дрона, который используют оккупанты.
"Если, например, БПЛА не имеет камеры, то мы понимаем, что он выполнял функцию анализа ситуации и передачи этих данных, и для этого не нужна большая скорость (интернета, – 24 Канал). Если же там была камера, то этот БпЛА использовал высокоскоростную передачу данных, и в этом случае есть смысл применять ограничения использования мобильной связи. Мы не знаем, что будет завтра, возможно, они массово будут применять БПЛА с использованием карточек украинских операторов", – пояснил источник.
В то же время системы РЭБ не влияют на работу мобильной связи во время воздушных атак врага.
Мы не планируем создавать средства, которые масштабно влияют на работу мобильного интернета. Гораздо проще делать это ограниченно за счет наших операторов. Этот вопрос не касается РЭБ, и мы непосредственного участия в этом не принимаем. Средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь, у нас нет, и не планируем, потому что это технически очень сложно,
– говорится в сообщении.
Так что мобильную связь не глушат РЭБом.
Правда ли, что "Шахеды" могут содержать сим-карты и использовать мобильный интернет?
- Последний раз о том, что "Шахеды" могут содержать сим-карты, вспоминали на фоне атаки на Польшу. В Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.
- В июле говорилось на сбитых в Украине российских дронах находили польские SIM-карты. О 4G-модемах с SIM-картами польских операторов писал польский журналист Марек Будзиш. Были и литовские "симки".
- В ноябре 2024 года главный редактор Defence Express Олег Катков говорил, что поскольку россияне начали использовать 4G модели с украинскими SIM-картами, можно выключать высокоскоростной интернет в тех районах, где летят дроны. Возможность звонить и отправлять SMS при этом сохранится.
- В мае 2025 года издание The Economist сообщило, что россияне якобы начали управлять "Шахедами" с помощью телеграм-ботов. Сергей Бескрестнов ("Флеш") опроверг эту информацию. Тогда он отметил: враг использует сети мобильной связи и сим-карты, чтобы передавать через телеграм-бот информацию о местонахождении дрона и его полетные данные (скорость и высоту). Но россияне не управляют дронами через соцсети.
- В том же месяце Сергей "Флеш" заявил: обсуждается вопрос возможного отключения передачи данных по траектории полета "Шахедов". Тогда телеграм-каналы писали об отключении мобильной связи. Нардепы опровергали, мол, мобильную связь выключать не будут.
- В июне 2025 года Федор Вениславский заявил, что в Украине рассматривают возможность блокировки связи во время воздушной тревоги. По его словам, участники совещания договорились в течение недели изучить возможности реагирования на угрозу. В совещании принимали участие мобильные операторы и сектор безопасности.