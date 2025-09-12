Джерела ЗМІ 12 вересня повідомили, що під час повітряних тривог можуть вимикати мобільну мережу. Принаймні таку можливість припускають у Генштабі. Мова не про мобільний зв'язок, а саме про мобільний інтернет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Безкарність у мережі․ Де вироки організаторам ворожих ботоферм – розслідування

Чи правда, що під час тривог вимкнуть мобільний інтернет?

Це рішення не ухвалено. Але в ГШ припускають можливість сповільнювати мобільний інтернет під час тривог.

Джерело Укрінформу пояснило, навіщо це робити.

Сенс в таких заходах є. Наскільки це потрібно – залежить від конкретної ситуації. Можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV. Наскільки воно буде застосовуватися, залежатиме від аналізу збитих дронів – чи є там сім-карти і для чого вони використовуються,

– розповіли журналістам.

Зверніть увагу! Журналісти Суспільного написали, що в ГШ припускають можливість не тільки сповільнювати мобільний інтернет під час тривог, але й вимикати мобільну мережу. В матеріалі Укрінформу є слова про можливість виникнення "потреби блокування вітчизняними операторами мобільного інтернету під час повітряних тривог".

Власне, ситуація залежить від виду дрона, який використовують окупанти.

"Якщо, наприклад, БпЛА не має камери, то ми розуміємо, що він виконував функцію аналізу ситуації і передачі цих даних, і для цього не потрібна велика швидкість (інтернету, – 24 Канал). Якщо ж там була камера, то цей БпЛА використовував високошвидкісну передачу даних, і в цьому випадку є сенс застосовувати обмеження використання мобільного зв'язку. Ми не знаємо, що буде завтра, можливо, вони масово будуть застосовувати БпЛА з використанням карток українських операторів", – пояснило джерело.

Водночас системи РЕБ не впливають на роботу мобільного зв'язку під час повітряних атак ворога.

Ми не плануємо створювати засоби, які масштабно впливають на роботу мобільного інтернету. Набагато простіше робити це обмежено за рахунок наших операторів. Це питання не стосується РЕБ, і ми безпосередньої участі у цьому не беремо. Засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв'язок, у нас немає, і не плануємо, бо це технічно дуже складно,

– мовиться в повідомленні.

Тож мобільний зв'язок не глушать РЕБом.

Чи правда, що "Шахеди" можуть містити сім-картки і використовувати мобільний інтернет?