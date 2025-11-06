В Украине звучала масштабная тревога: взлетал МиГ-31К, была угроза баллистики
- В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К и угрозы баллистических ракет и "Шахедов".
По всей стране утром 6 ноября была объявлена тревога. В воздухе находился истребитель МиГ-31К, а затем добавилась угроза баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Летело более 100 дронов, есть попадания на 13 локациях: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке
Какова причина воздушной тревоги 6 ноября?
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– сообщили Воздушные силы в 11:04.
Мониторинговые каналы добавили, что взлет состоялся с аэродрома Саваслейка. В воздух поднялись 2 борта.
Важно. МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Впоследствии стало известно, что истребители вернулись на аэродромы базирования. Но в 11:23 добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, а именно из Курска.
Поэтому по состоянию на 11:25 отбой прозвучал в ряде областей, но в большинстве сохранялась угроза баллистики и ударных БпЛА.
Отбой по применению баллистического вооружения прозвучал в 12:02.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетные и дроновые угрозы, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Атаки на Украину: последние новости
В Чернигове и Сумах ночью 6 ноября раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, ударных беспилотников и КАБов.
Также оказалось ппод массированной атакой ударных беспилотников Каменское в Днепропетровской области. Там в жилом здании вспыхнул пожар.
Укрзализныця отменила несколько пригородных рейсов из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.