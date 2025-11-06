В Украине звучала масштабная тревога: взлетал МиГ-31К, была угроза баллистики

По всей стране утром 6 ноября была объявлена ​​тревога. В воздухе находился истребитель МиГ-31К, а затем добавилась угроза баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Какова причина воздушной тревоги 6 ноября?

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– сообщили Воздушные силы в 11:04.

Мониторинговые каналы добавили, что взлет состоялся с аэродрома Саваслейка. В воздух поднялись 2 борта.

Важно. МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Впоследствии стало известно, что истребители вернулись на аэродромы базирования. Но в 11:23 добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, а именно из Курска.

Поэтому по состоянию на 11:25 отбой прозвучал в ряде областей, но в большинстве сохранялась угроза баллистики и ударных БпЛА.

Отбой по применению баллистического вооружения прозвучал в 12:02.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

