Утром субботы Воздушные силы сообщили печальную весть. Украина потеряла одного из пилотов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о гибели летчика МиГа?

Сейчас информации достаточно мало.

Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения,

– написали в ВС.

Там заверили: причины и обстоятельства катастрофы устанавливают. И выразили соболезнования родным и близким.

24 Канал также выражает соболезнования всем, кто знал погибшего.