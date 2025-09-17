Верховная Рада 17 сентября приняла закон о военном омбудсмене в Украине. Документ поддержали во втором чтении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

К теме Заседания Верховной Рады снова показывают вживую: где их смотреть

Что известно о принятом Радой законе о военном омбудсмене?

Верховная Рада Украины 17 сентября 2025 года приняла во втором чтении и в целом проект закона о военном омбудсмене №13266. За это решение проголосовали 283 депутата.

Согласно законопроекту, военный омбудсман будет контролировать соблюдение прав военных, резервистов, военнообязанных во время сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в территориальной обороне или боевых действиях, а также лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях, и правоохранителей, участвующих в боевых операциях.

Главная задача омбудсмена – выявлять нарушения прав, выяснять их причины и предлагать пути их устранения. Он имеет право составлять выводы и рекомендации для командиров, органов военного управления и других государственных органов, рассматривать жалобы и проводить проверки. Омбудсмен может запрашивать любую необходимую информацию, включая ограниченную, и не разглашает личные данные заявителей без их согласия.

Назначает и увольняет военного омбудсмена президент Украины. В проекте закона также было сказано, что военный омбудсмен назначается на должность сроком на пять лет, а одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.

Военным омбудсменом должен быть человек от 30 лет с высшим образованием не ниже степени магистра, свободно владеющий государственным языком и имеющий "высокие моральные качества и безупречную репутацию".

На эту должность не могут быть назначены лица, которые имеют статус военнослужащего, являются членами политических партий, а также те люди, занимающие любую должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления.

Омбудсмен ежегодно подает отчет о своей работе президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года. Отчет публичный, кроме информации с ограниченным доступом, и будет размещен на официальном сайте омбудсмена.

Как отреагировал Шмыгаль на принятие этого законопроекта?

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за принятие закона о военном омбудсмене, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Создаем новую сильную институцию для защиты прав украинских военнослужащих. Это еще один шаг в реализации нашего общего ключевого приоритета – обеспечение всех потребностей украинского воина. Это шаг к справедливости, к усилению нашей армии, к лучшей обороноспособности государства,

– написал Шмыгаль.

По словам главы Минобороны, военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет осуществлять проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти.

"Министерство обороны будет максимально способствовать работе военного омбудсмена. У нас общие ценности, у нас общая цель – сильная и свободная Украина", – отметил Денис Шмыгаль.

Что известно о создании в Украине должности военного омбудсмена?