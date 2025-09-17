В Украине появится военный омбудсмен: Верховная Рада одобрила закон
- Верховная Рада Украины приняла закон о военном омбудсмене, который будет контролировать соблюдение прав военных и резервистов.
- Военный омбудсмен назначается президентом, имеет срок полномочий пять лет, и должен быть человеком с высшим образованием и безупречной репутацией.
Верховная Рада 17 сентября приняла закон о военном омбудсмене в Украине. Документ поддержали во втором чтении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
К теме Заседания Верховной Рады снова показывают вживую: где их смотреть
Что известно о принятом Радой законе о военном омбудсмене?
Верховная Рада Украины 17 сентября 2025 года приняла во втором чтении и в целом проект закона о военном омбудсмене №13266. За это решение проголосовали 283 депутата.
Согласно законопроекту, военный омбудсман будет контролировать соблюдение прав военных, резервистов, военнообязанных во время сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в территориальной обороне или боевых действиях, а также лиц, привлеченных к движению сопротивления на временно оккупированных территориях, и правоохранителей, участвующих в боевых операциях.
Главная задача омбудсмена – выявлять нарушения прав, выяснять их причины и предлагать пути их устранения. Он имеет право составлять выводы и рекомендации для командиров, органов военного управления и других государственных органов, рассматривать жалобы и проводить проверки. Омбудсмен может запрашивать любую необходимую информацию, включая ограниченную, и не разглашает личные данные заявителей без их согласия.
Назначает и увольняет военного омбудсмена президент Украины. В проекте закона также было сказано, что военный омбудсмен назначается на должность сроком на пять лет, а одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.
Военным омбудсменом должен быть человек от 30 лет с высшим образованием не ниже степени магистра, свободно владеющий государственным языком и имеющий "высокие моральные качества и безупречную репутацию".
На эту должность не могут быть назначены лица, которые имеют статус военнослужащего, являются членами политических партий, а также те люди, занимающие любую должность в органах государственной власти, органах местного самоуправления.
Омбудсмен ежегодно подает отчет о своей работе президенту и Верховной Раде до 30 марта следующего года. Отчет публичный, кроме информации с ограниченным доступом, и будет размещен на официальном сайте омбудсмена.
Как отреагировал Шмыгаль на принятие этого законопроекта?
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за принятие закона о военном омбудсмене, который инициировал президент Владимир Зеленский.
Создаем новую сильную институцию для защиты прав украинских военнослужащих. Это еще один шаг в реализации нашего общего ключевого приоритета – обеспечение всех потребностей украинского воина. Это шаг к справедливости, к усилению нашей армии, к лучшей обороноспособности государства,
– написал Шмыгаль.
По словам главы Минобороны, военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет осуществлять проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти.
"Министерство обороны будет максимально способствовать работе военного омбудсмена. У нас общие ценности, у нас общая цель – сильная и свободная Украина", – отметил Денис Шмыгаль.
Что известно о создании в Украине должности военного омбудсмена?
Еще в апреле 2024 года тогдашний министр обороны Рустем Умеров объявил, что в Украине появится военный омбудсмен. Также было создано Центральное управление защиты прав военнослужащих.
В ноябре 2024 года Владимир Зеленский отметил, что поручил министерству обороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена. Этот человек будет заниматься защитой прав военнослужащих.
30 декабря 2024 года президент назначил Ольгу Решетилову уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей. Кроме того, Зеленский анонсировал, что будет подготовлен законопроект о военном омбудсмене.
8 мая 2025 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене. В документе определен порядок подачи и рассмотрения жалоб воинов, проведения проверок в воинских частях и органах военного управления, а также процесс подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмена с другими государственными органами.
3 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект о военном омбудсмене в первом чтении.