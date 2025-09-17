Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон щодо військового омбудсмена в Україні. Документ підтримали у другому читанні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Що відомо про ухвалений Радою закон про військового омбудсмена?

Верховна Рада України 17 вересня 2025 року ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про військового омбудсмана №13266. За це рішення проголосували 283 депутати.

Згідно із законопроєктом, військовий омбудсман контролюватиме дотримання прав військових, резервістів, військовозобов’язаних під час зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у територіальній обороні або бойових діях, а також осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях, і правоохоронців, які беруть участь у бойових операціях.

Головне завдання омбудсмана – виявляти порушення прав, з'ясовувати їх причини та пропонувати шляхи їх усунення. Він має право складати висновки та рекомендації для командирів, органів військового управління та інших державних органів, розглядати скарги й проводити перевірки. Омбудсман може запитувати будь-яку потрібну інформацію, включно з обмеженою, і не розголошує особисті дані заявників без їхньої згоди.

Призначає та звільняє військового омбудсмана президент України. У проєкті закону також було сказано, що військовий омбудсман призначається на посаду строком на п'ять років, а одна і та сама особа не може бути призначена більш ніж на два строки підряд.

На цю посаду не можуть бути призначені особи, які мають статус військовослужбовця, є членами політичних партій, а також ті люди, що обіймають будь-яку посаду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

Омбудсман щорічно подає звіт про свою роботу Президенту та Верховній Раді до 30 березня наступного року. Звіт публічний, крім інформації з обмеженим доступом, і буде розміщений на офіційному сайті омбудсмана.