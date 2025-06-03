Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка та Міністерство оборони.

Контекст Армія здорової людини: чим має займатися військовий омбудсмен в Україні

Що передбачає законопроєкт про військового омбудсмена

Як повідомив Ярослав Железняк, у залі не було тих, хто проголосував проти.

Парламент прийняв законопроєкт №13266 щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена. За основу – 287,

– написав він.

Рустем Умєров розповів, що законопроєкт розроблений фахівцями Міністерства оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянським суспільством, юристами, військовими, і внесений главою держави до парламенту як невідкладний.

Мета законопроєкту – створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників.

Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обов'язково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною. Захист тих, хто захищає Україну, – не опція. Це наш обов'язок,

– наголосив міністр оборони.

За його словами, Україна матиме дієвий механізм цивільного контролю. Він підвищить довіру до командування й держави, посилить військову справедливість і зміцнить бойовий дух та згуртованість.