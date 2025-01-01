Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова військового омбудсмен Ольги Решетилової в ефірі телемарафону.

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Як відбуватиметься робота військового омбудсмена в Україні

Ольга Решетилова зазначила, що в законі хочуть прописати дуже обмежений термін реагування. За її словами, це може бути три чи п'ять днів.

Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека,

– каже Решетилова.

Окрім цього Ольга Решетилова заявила, що попри відсутність законопроєкту про військового омбудсмена військовослужбовці вже можуть звертатися по допомогу з питання порушень своїх прав.

"Я опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці ті номери телефону і емейл, на які можна писати вже зараз. Ми найближчим часом створимо вже офіційні пошти уповноваженої, і тоді я оновлю ці дані. Але в будь-якому разі ви можете писати мені в приватні повідомлення в соцмережах", – розповіла Решетилова.

Зверніть увагу, фейсбук Ольги Решетилової ви можете знайти за посиланням.

Наразі військовослужбовці можуть звертатись по допомогу у питаннях незаконних наказів, незаконних дій у частинах, приниження честі та гідності з боку командирів або державних органів.