Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова военного омбудсмена Ольги Решетиловой в эфире телемарафона.

Смотрите также Владимир Зеленский назначил уполномоченную Президента Украины по вопросам защитников

Как будет происходить работа военного омбудсмена в Украине

Ольга Решетилова отметила, что в законе хотят прописать очень ограниченный срок реагирования. По ее словам, это может быть три или пять дней.

Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.

Это те случаи, когда надо очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращения, потому что бывают случаи, когда военному угрожает опасность,

– говорит Решетилова.

Кроме этого Ольга Решетилова заявила, что несмотря на отсутствие законопроекта о военном омбудсмене военнослужащие уже могут обращаться за помощью по вопросу нарушений своих прав.

"Я опубликовала на своей странице в фейсбуке те номера телефона и емейл, на которые можно писать уже сейчас. Мы в ближайшее время создадим уже официальные почты уполномоченного, и тогда я обновлю эти данные. Но в любом случае вы можете писать мне в личные сообщения в соцсетях", – рассказала Решетилова.

Обратите внимание, фейсбук Ольги Решетиловой вы можете найти по ссылке.

Сейчас военнослужащие могут обращаться за помощью в вопросах незаконных приказов, незаконных действий в частях, унижения чести и достоинства со стороны командиров или государственных органов.