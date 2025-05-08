Про це стало відомо в четвер, 8 травня. Деталі розповіли уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова та в Офісі Президента, передає 24 Канал.

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Що відомо про законопроєкт

Проєкт закону за підписом Зеленського зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду в парламенті. Відповідно до тексту, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників.

Офіс військового омбудсмана буде створено як допоміжний орган для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі України "Про національну безпеку України".

Окрім того, визначено порядок подання та розгляду скарг воїнів, проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти,

– зазначила Решетилова.

Вона подякувала за "історичний крок" Зеленському, а також міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Уповноважена висловила сподівання на підтримку народних депутатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюється можливість відпустки для військових замість демобілізації, зокрема терміни служби та обов'язковість психологічної допомоги.